Eurozapping : la Bulgarie sous le feu des critiques pour son traitement réservé aux migrants

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 9 décembre.

Des migrants malmenés et refoulés à la frontière bulgare. À même le sol et sans sanitaires, des migrants sont arrêtés par la police bulgare. Ils passent parfois des jours sans manger avant d’être refoulés et transportés dans des camions à bétail. Une maltraitance dénoncée par des journalistes et plusieurs ONG. Ces expulsions forcées ont également été documentées en Hongrie et en Croatie, où les règles européennes en la matière sont bafouées.



Le drame de la contraception forcée au Groenland



Au Groenland, le drame des contraceptions imposées. Des femmes ont subi la pose forcée d'un stérilet dans les années 60. “J’avais peut-être 13 ans à l’époque, quand des médecins m’ont mis ce stérilet. J’avais l’impression qu’on me tuait de l'intérieur avec des coups de couteaux", raconte Naia Lyberth, victime inuite. Cette pratique a duré plusieurs décennies.

Dans le reste de l'actualité, la Grande-Bretagne s’associe à l’Italie et au Japon pour construire un nouvel avion de chasse, le "Tempest" qui devra remplacer, d’ici le 2035, le “Typhon”.