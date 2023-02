Eurozapping : l’immunité parlementaire levée pour deux députés européens impliqués dans le QatarGate

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 2 février.

En Belgique, sur la RTBF, la levée de l'immunité de deux députés européens fait les gros titres. A une large majorité du Parlement européen, les deux députés impliqués dans le QatarGate devront répondre de leurs actes devant la justice. Il s’agit de l’Italien Andrea Cozzolino et du Belge Marc Tarabella. En Allemagne, la fin des masques dans les transports. Les Allemands viennent de lever cette obligation avec quelques semaines d’avance. Un soulagement pour la population : “Les autres pays aussi ont abandonné le masque et nous avons besoin d’un retour à la normale. Je trouve ça bien”, analyse un voyageur.

Shell enregistre un bénéfice record

Au Royaume-Uni, Shell engrange les plus importants profits de son histoire. 32 milliards de livres, soit près de 40 milliards d’euros de bénéfice en 2022 pour la compagnie pétrolière. Deux fois plus que les années précédentes. La guerre en Ukraine et la crise énergétique ont fait du géant pétrolier un énorme gagnant.