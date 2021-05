Eurozapping : faux passeports de vaccination en Allemagne et visons déterrés au Danemark

En Allemagne, de faux passeports de vaccination ont été découverts par la police. Ils étaient vendus 200 euros sur le darknet, un moyen de contourner les quarantaines pour ceux qui veulent voyager. Une pratique qui n'est pas sans risque puisque la falsification de documents est passible de cinq ans d'emprisonnement. Olivier Hofmann, de la Police criminelle, précise que si une personne infectée se rend dans un endroit qui lui était interdit et contamine d'autres personnes, elle commet un délit de "lésion corporelle". La Grande-Bretagne, de son côté, s'inquiète de l'arrivée du variant indien. Alors que le pays devrait se déconfiner totalement le 21 juin, Boris Johnson n'exclut pas de revoir sa copie si le nombre de cas venait à exploser.

Le Danemark déterre 15 000 tonnes de visons

En Italie, des migrants ont été évacués pour passer une quarantaine dans un ferry. En quelques heures, ils sont près de 800 à quitter l'île de Lampedusa. Celle-ci fait face à un afflux de migrants sans précédent. Depuis ce week-end, plus de 2 000 personnes sont arrivées de Libye et de Tunisie. Au Danemark, le scandale des visons continue. Le pays va déterrer 15 000 tonnes de cadavres de visons tués pour éviter une contamination au coronavirus. En pleine décomposition, ils sont en train de polluer la nappe phréatique. Il y a un an, 14 millions de vis ons avaient été abattus à la hâte. Le pays était le premier exportateur mondial de leur fourrure.