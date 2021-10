Eurozapping : face au Covid-19, la Lettonie et la Russie reconfinées

L’est de l’Europe est toujours confronté au Covid-19, qui redémarre. La Russie et la Lettonie ont décidé de reconfiner leurs habitants. C'est l'Eurozapping du jeudi 21 octobre.

La Lettonie entame un mois de confinement, doublé d'un couvre-feu de 20 heures à 5 heures. Le pays balte enregistre le taux de contamination au Covid-19 le plus élevé au monde. Alors, pour tenter de le réduire, le gouvernement a décidé d’employer les grands moyens, y compris pour les personnes vaccinées. “Il y a tant de personnes irresponsables et tant de gens non-vaccinés”, se résigne une Lettone, qui a reçu ses doses de sérum. Seule la moitié des habitants du pays est vaccinée comme elle.

Un pass sanitaire en Russie

En Russie, Moscou cherche aussi à se défendre contre l’épidémie de coronavirus. Depuis plusieurs semaines, le pays ne cesse de battre des records de décès et de contamination. Dans les hôpitaux, la situation est dramatique au point que l’adoption d’un pass sanitaire et un confinement sont annoncés à partir du jeudi 28 octobre. Et pendant une semaine, la capitale russe va fermer ses commerces.