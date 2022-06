Eurozapping : accident mortel en Bavière, baby-boom en Belgique, Johnny Depp en concert

Quatre morts dans le déraillement d'un train en Allemagne. L'accident a eu lieu près de Garmisch en Bavière. Un train régional à destination de Munich a déraillé. Trois wagons se sont couchés. Malgré la rapidité des secours le bilan est lourd. Quatre décès, trente blessés, quinze dans un état grave. Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux. Tous les passagers ont été pris en charge. Parmi les victimes, des enfants, en ce dernier jour d'école avant les vacances de Pentecôte. Pour l'instant, on ignore toujours ce qui a provoqué cet accident.

En Belgique un boom de bébés après le Covid. La petite Alba, deux jours, est le fruit d'une longue réflexion. Ses parents se sont décidés pendant la crise du Covid : "Le fait de se retrouver à la maison avec le grand qui se rend compte que forcément, être tout seul, c'est long et qu'il en demande un deuxième. Forcément ça fait réfléchir et le résultat est là". Dans cet établissement, la charge de travail a beaucoup augmenté et toutes les maternités font le même constat. Plus de suivi, plus d'accompagnement et pour la Belgique une bonne nouvelle : plus de bébé.

Johnny Depp en concert en Grande-Bretagne. Il a rejoint le guitariste Jeff Beck sur scène. C'était le soir du vendredi 3 juin, près de Newcastle. Johnny Depp ne s'est pas exprimé depuis qu'il a gagné son procès dans l'affaire de diffamation avec Amber Heard. Mais sa simple présence déchaîne les foules : "Il n'y a pas de mot pour décrire l'atmosphère c'était complètement bluffant". Les fans britanniques sont plus enthousiastes que jamais. Ils ont attendu des heures pour l'apercevoir. Samedi soir, il se produira à Glasgow.