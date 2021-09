Europe : vers une tactique de défense commune pour faire face aux crises ?

S'unir pour être mieux préparé aux différentes crises que peut traverser le monde. Tel est l'objectif affiché à Bruxelles, par la Commission européenne qui souhaite proposer la formation rapide de 5 000 hommes. Si les capacités militaires existent, la volonté politique est bien à la peine. En effet, cette idée avait émergé en 2007, et l'Europe avait alors déployé des groupements tactiques, soit près de 1 500 hommes issus de trois pays pour faire face aux crises. Malgré ce premier pas vers une tactique de défense commune, le projet n'avait pas abouti dans les faits.

Nouvelle panoplie de moyens de cyberdéfense

Aussi, afin de le réaliser de manière plus concrète, Bruxelles propose aujourd'hui la création d'une force de réaction rapide de 5 000 hommes. Sur le papier, l'idée est belle mais il faudra convaincre l'ensemble des pays européens de l'intérêt que porte ce projet. Dans les pays européens les plus éloignés des zones de crises, ces enjeux restent flous. Ursula von der Leyen souhaite également créer un nouveau centre de renseignements et se doter d'une nouvelle panoplie de moyens de cyberdéfense pour contrer les attaques potentielles.