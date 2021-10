Europe : Une pression financière de la Commission européenne sur la Pologne ?

Après la décision du tribunal constitutionnel polonais de ne pas respecter l'État de droit, l'Europe pense à agir, qui prend au sérieux cette décision de la Pologne. La Commission européenne pense notamment à sanctionner financièrement Varsovie (Pologne). "Il existe aujourd'hui en Europe un dispositif qui conditionne l'octroi de fonds européens au respect de l'État de droit", explique Pascal Verdeau, journaliste France Télévisions présent à Bruxelles (Belgique)

Une grande menace financière contre la Pologne

Il existe d'autre moyens également de faire pression sur Varsovie. "Là, on est un peu dans l'arme nucléaire. C'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre. La Commission européenne peut refuser de donner son feu vert au plan de relance économique polonais, doté d'une enveloppe de 57 milliards d'euros. Enfin, si le droit européen ne s'applique plus à Varsovie, Bruxelles pointe le climat d'insécurité juridique pour les investisseurs étrangers", développe Pascal Verdeau. Une mauvaise nouvelle pour le pays, alors que l'instance européenne semble avoir plusieurs plans.