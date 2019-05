Europe : une commune à cheval sur la frontière franco-belge

C'est une commune pour le moins atypique. Dans le Nord, Gognies-Chaussée se situe à cheval sur la frontière franco-belge. Ici, plus que dans n'importe quel autre village, à l'approche des élections, on défend l'Europe avant tout. "On est quand même plus puissants à plusieurs que tout seul", estime Bruno Durieu, agriculteur belge. Dans la commune, les habitants se partagent une route et une église.

Pas de barrières

"Si vous nous expliquez que demain on nous met des barrières au milieu de la route, pour nous c'est impensable", indique le maire Jean Meurant à propos d'un éventuel Frexit. Pour les citoyens du village, les élections européennes sont en réalité un non-événement, parce qu'à Gognies-Chaussée, l'Europe et la disparition des frontières se matérialisent par le simple fait de traverser la chaussée. Le résultat des urnes ne fait ici aucun doute.

Le JT

Les autres sujets du JT