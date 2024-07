Euro zapping : le dissident russe Oleg Orlov condamné à deux ans et demi de prison

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 11 juillet.

En Russie, le dissident Oleg Orlov reste en prison. Ce défenseur des droits de l'homme a été jugé en février pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Sa condamnation à deux ans et demi de prison vient d'être confirmée par un tribunal russe. Pas de quoi le faire taire : "Ils ont fait du système judiciaire un élément indispensable de leur dictature". Son épouse est effondrée. Oleg Orlov était l’une des figures de l'association Memorial, prix Nobel de la paix en 2022 et dissoute depuis.

L'Allemagne se méfie de l'espionnage chinois

La Suède enquête en Ukraine. Les raids aériens se succèdent. À Kharkiv (Ukraine), les habitants ont désormais une application pour les prévenir de l'arrivée imminente des bombes. Derrière ce site, un homme qu’une journaliste suédoise a réussi à rencontrer. "C’est la nuit que les données sont les plus fiables. Le jour, j’utilise d'autres méthodes comme la localisation sonore", explique-t-il. Il n’en dira pas plus.

En Allemagne, haro sur Huawei. Fini l’angélisme sur le partage des données, l'Allemagne renonce aux composants chinois pour l'installation de la 5G. "Les menaces actuelles soulignent l'importance d'une infrastructure de télécommunication sure et robuste pour éviter les risques de sabotage et d'espionnage", a déclaré Nancy Faeser, la ministre de l’Intérieur. Une annonce sur fond de soutien de la Chine à la Russie. Dès juin 2023, l'Europe avait demandé aux 27 pays membres d'exclure Huawei et ZTE de leur réseau mobile.