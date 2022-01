Euro : quels visages figureront sur nos futurs billets de banque ?

C. Airaud, I. Delion, O. Combe, N. Lachaud

Qui seront les Pascal, Delacroix et autre Saint-Exupéry de nos futurs billets de banque ? Pour les vingt ans de la monnaie unique, la Banque centrale européenne (BCE) planche sur de nouveaux billets.

Et si au 1er janvier 2024, sur les billets de vingt euros, figurait Simone Weil ? Ce n’est pas complètement de la science-fiction : nos euros vont changer d’allure. Vous les utilisez chaque jour, mais pas sûr que les dessins qui les illustrent vous aient fortement marqués. Aucun symbole national ne devait figurer sur le billet à l’époque. Le dessinateur de l’euro expliquait ses choix : "Les ponts sont le symbole de la connexion avec les autres pays".



Six femmes ou hommes illustres

Depuis vingt ans, ces vieux euros ont fait leur temps : qui voudriez-vous voir figurer sur les nouveaux billets ? "Des personnages importants à notre époque, comme Simone Weil", lance un Toulousain. "En ce moment, on parle de Molière par exemple. C’est notre histoire", propose une passante. À l’époque du franc, les billets étaient symbolisés par des personnages de l’histoire de France. Les idées ne manquaient pas, mais pour l’euro, cela va être compliqué. "Il faudrait un personnage qui englobe l’histoire de l’Europe entière", suggère un jeune homme. Pourquoi pas Léonard de Vinci, qui a déjà eu les honneurs de la lire italienne ? Mais il faudra six femmes ou hommes illustres pour six différents billets, reconnus par tous les citoyens européens.