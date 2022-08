Euro : la monnaie unique en grandes difficultés ?

L’euro est au plus bas et c’est du jamais-vu. "Juste après sa mise en circulation en 2002, l’euro est passé tout de suite au-dessus du dollar pour atteindre un pic à 1,60 dollar en 2008", rappelle le journaliste Thibault Franseschet. Depuis un an, l’euro baisse pour atteindre aujourd’hui, 99 centimes de dollars. "Il faut comprendre que c’est surtout une hausse du dollar liée à la crise énergétique et la guerre en Ukraine", précise le journaliste.

Conséquences négatives et positives

"Cette crise fait aussi craindre un risque de récession en Europe, ce qui inquiète les investisseurs qui se reportent vers le dollar, qu’ils voient comme une valeur refuge", ajoute le journaliste. Quelles conséquences ? D’abord une hausse du coût des importations. "Depuis un an, on a vu une hausse couplée à une hausse du dollar face à l’euro ce qui se traduit par une hausse à la pompe", commente le journaliste. À l’inverse, il y a des conséquences plus positives : "les exportations voient leurs coûts baisser". Ainsi, en France il y a eu 10% de touristes américains en plus qu’en 2019, "c’est peut-être en partie lié à ce taux de change qui leur est plus favorable", conclut Thibault Franseschet.