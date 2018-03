Énergie : pourquoi les pendules de nos appareils électriques retardent

En retard au travail ce matin ? Et si c'était la faute des horloges de votre domicile ? Depuis le mois de janvier, les pendules de nos appareils électriques n'affichent plus la bonne heure. Contrairement aux smartphones et aux ordinateurs reliés à internet, les horloges de nos fours et réveils sont branchés sur secteur et se calent sur la fréquence du courant électrique, soit normalement 50 hertz.

Le Kosovo ne fournit pas assez d'électricité

Or depuis la mi-janvier, cette fréquence a baissé à 49,996 hertz. Une différence infime, mais qui génère à l'arrivée jusqu'à six minutes de retard en deux mois. Un problème qui affecte toute l'Europe. En cause, un conflit économique dans les Balkans. Le Kosovo ne fournit pas assez d'électricité et son voisin la Serbie refuse de compenser. En attendant que le climat s'apaise dans les Balkans, vous devrez manuellement remettre vos pendules à l'heure.

