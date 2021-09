Politique : la rigueur allemande inquiète les habitants du pays

À la vision des infrastructures routières allemandes, l'image de la première puissance d'Europe, riche et robuste, est bien loin. À Francfort, un pont menace de s'écrouler et les autorités ont décidé en urgence que la route devenait impraticable et que les trains qui passaient en dessous de ce pont ne peuvent plus le faire. Par conséquent, de nombreux automobilistes et voyageurs se retrouvent coincés. "Ils attendent toujours le dernier moment pour faire des travaux, parce que ça coûte de l'argent", explique un voyageur devant prendre le train pour se rendre sur son lieu de travail.

46 milliards d'euros pour remettre aux normes les écoles en Allemagne

4 800 ponts sont en mauvais états dans le pays, plus de 10 % des ponts. "On devait réparer ce pont depuis des années mais les problèmes ont eu le temps de se propager à toutes les parties de l'ouvrage, maintenant on doit démolir le pont au plus vite", explique Andreas Pils, responsable régional Autobahn GMBH. Selon la Banque Publique d'investissement, il y a 33 milliards d'euros de travaux en retard dans les infrastructures de transport et 46 milliards d'euros pour remettre aux normes les établissements scolaires allemands.