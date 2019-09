Eurozapping : un néonazi maire en Allemagne ; mort mystérieuse de 25 chiens

Tollé après l'élection d'un néonazi en Allemagne. Stefan Jagsch, membre du NPD, a été élu maire d'une commune de 2 500 habitants au nord de Francfort avec les voix de membres de la CDU d'Angela Merkel et des sociaux-démocrates du SPD. Un scandale politique en Allemagne. Les élus qui ont voté pour lui risquent d'être exclus de leur parti.

Les médecins au Danemark veulent freiner les dérives des applications de santé et homologuer les plus fiables. "Ces applications sont bourrées d'erreur et des gens en pleine forme viennent encombrer les salles d'attente", s'insurge Christina Froslev-Friis, présidente du comité médical de digitalisation.

Une maladie mystérieuse tue les chiens en Norvège. Des centaines de chiens sont victimes d'une maladie inconnue depuis quelques centaines. Diarrhées, vomissement et parfois mort fulgurante, 25 n'y ont pas survécu. Bactérie, virus ou empoisonnement, toutes les pistes restent ouvertes.

