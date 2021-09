Allemagne : Verts et libéraux en faiseurs de rois

Le social-démocrate Olaf Scholz a remporté de justesse les élections fédérales en Allemagne devant les conservateurs. Pour devenir chancelier, il devra s'allier avec les écologistes et les libéraux.

Ils sont deux candidats pour un seul fauteuil de chancelier. Les sociaux-démocrates, emmenés par Olaf Scholz, remportent 206 sièges au Parlement allemand. Pas assez pour remporter la majorité absolue. Sous Angela Merkel, le SPD faisait alliance avec l'union conservatrice CDU/CSU dirigée par Armin Laschet, arrivée 2e, mais les deux camps ne veulent plus travailler ensemble. En arbitre, les Verts, qui réalisent leur meilleur score à des élections fédérales (14,8%). Ils devancent les libéraux du FDP (11,5%). De la décision de ces deux partis dépendra la future coalition au pouvoir.

Entretiens en pagaille

L'écologiste Annalena Baerbock a annoncé lundi 27 septembre que "des entretiens vont être menés avec les autres partis" et que des discussions auront lieu avec les différents courants écologistes. Selon les Verts, l'option la plus évidente serait celle d'une alliance avec le SPD et le FDP, même si des désaccords subsistent sur certaines questions.