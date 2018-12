Allemagne : Annegret Kramp-Karrenbauer succède à Angela Merkel à la tête de la CDU

Angela Merkel a fait ses adieux à son parti, la CDU, vendredi 7 décembre à Hambourg (Allemagne) où son successeur devait être désigné. Et c'est une femme qui a été élue : Annegret Kramp-Karrenbauer. "On la surnomme 'Merkel bis' ou 'mini-Merkel'. Le même style, la même ambition et globalement les mêmes idées. Elle a fait quasiment toute sa carrière dans la Sarre, tout près de la frontière française. Elle parle d'ailleurs plutôt bien français. Et ce n'est qu'il y a deux ans qu'elle a été repérée au plan national par Angela Merkel qui en a fait à l'époque la numéro 2 de son parti", détaille le journaliste de France 2 Laurent Desbonnets, en direct de Berlin.

Un objectif : la chancellerie

On est donc dans la continuité. "La rigueur sur le plan économique, le refus de toute alliance avec l'extrême droite", poursuit le journaliste. Annegret Kramp-Karrenbauer se retrouve donc propulsée à la tête du plus grand parti politique allemand "avec un objectif qu'elle affiche clairement : devenir la prochaine chancelière". Angela Markel a déjà dit qu’elle ne se représenterait pas, la voie est donc libre pour Annegret Kramp-Karrenbauer.