Élection de Donald Trump : "Il est temps que l'Europe soit capable d'assurer sa propre sécurité", plaide Raphaël Glucksmann

"Il est temps que l'Europe devienne adulte, qu'elle soit capable d'assurer sa propre sécurité, d'assumer enfin d'être autonome sur la scène internationale", lance vendredi 8 octobre sur France Inter Raphaël Glucksmann, eurodéputé "Place publique", après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Raphaël Glucksmann rappelle que cette élection intervient en pleine "invasion de l'Ukraine par la Russie", alors que "Vladimir Poutine mène une guerre contre les démocraties européennes", qu'il "y a de plus en plus de gouvernements d'extrême droite en Europe" et que "la France et l'Allemagne sont dans une situation de faiblesse majeure".

L'inquiétude d'un deal entre Trump et Poutine

L'eurodéputé français "déplore l'inaction des Européens". Raphaël Glucksmann accuse les États membres de l'Union européenne de s'être comportés ces dernières années comme "d'éternels adolescents", d'avoir "préféré maintenir leur tête dans le sable en espérant que ça passe et en comptant sur les États-Unis". "Nous pensions que le parapluie américain était éternel et que cela nous dispensait de travailler pour construire notre défense, pour renforcer notre industrie", critique-t-il. Raphaël Glucksmann craint qu'un deal soit établi "entre Donald Trump et Vladmir Poutine" et laisse les "Européens dans le corridor, à côté, pendant que les grands décident de notre avenir".

Pour éviter cette situation, l'eurodéputé estime donc que "les semaines et les mois à venir sont décisifs" et appelle à un sursaut des Européens. "Dans les semaines et les mois qui viennent, on va devoir faire ce qu'on n'a pas fait dans les années qui précèdent, c'est-à-dire augmenter nos capacités de production autonomes, affirmer une politique industrielle autonome, nous préparer aussi à la guerre commerciale", liste Raphaël Glucksmann. L'eurodéputé insiste sur la nécessité pour l'Europe d'être "capable de répondre de manière forte, énergique à chaque action américaine qui aura un impact sur notre économie". "Cette naïveté et cette faiblesse de l'Europe doivent prendre fin", exhorte-t-il.