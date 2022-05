Dons d'organe : les Suisses valident le passage au consentement présumé

Les Suisses ont accepté la proposition visant à augmenter les dons d'organe grâce au passage au modèle du consentement présumé, dimanche 15 mai, selon les premières estimations réalisées après la votation populaire. Quelque 59% des électeurs (participation de 39%) ont accepté cette modification de la loi, selon l'institut gfs.bern. Jusqu'à présent, une personne qui souhaitait faire don de ses organes devait donner son consentement de son vivant. Désormais, celles et ceux qui ne souhaitent pas donner leurs organes devront le signaler explicitement sur un registre de la Confédération ou en le signifiant à leurs proches.

Ces cinq dernières années, environ 450 personnes par an en moyenne ont reçu en Suisse – qui compte plus de 8,6 millions d'habitants – un ou plusieurs organes prélevés sur des personnes décédées. Mais fin 2021, il y avait plus de 1 400 personnes sur liste d'attente. Les conséquences sont parfois dramatiques. L'an dernier, 72 personnes sont mortes alors qu'elles étaient en attente d'un don, selon la fondation nationale Swisstransplant.

La France applique le consentement présumé

Actuellement, il arrive souvent que la volonté de la personne concernée ne soit pas connue. C'est donc aux proches de se prononcer. Dans la majorité des cas, ils s'opposent au don d'organes, selon les autorités. Le taux de refus de plus de 60% relevé au cours des entretiens avec les proches est l'un des plus élevés au niveau européen, et ce alors même que des sondages montrent que 80% de la population suisse est favorable à un don d'organes, précise Swisstransplant.

La notion de consentement par défaut a été adoptée, mais les conditions médicales à respecter pour les prélèvements seront les mêmes qu'aujourd'hui : seules pourront faire don de leurs organes les personnes qui meurent dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital, et le décès devra avoir été constaté "sans équivoque par deux médecins". Les proches continueront d'être consultés et ils pourront refuser tout don s'ils savent ou supposent que la personne concernée s'y serait opposée.

Le régime du consentement présumé, tel que prévu par la loi sur la #transplantation est majoritaire en Europe et permettra d'augmenter le don d'organes pour sauver des vies en Suisse.

Alors le 15 mai, OUI à la loi sur la transplantation.#CHvote @Transplant_OUI #Dondorganes pic.twitter.com/ogRHLrx79w — PLR Suisse (@PLR_Suisse) May 2, 2022

Le Conseil fédéral et le Parlement espère une augmentation du nombre de dons d'organe. Selon les autorités suisses, la plupart des pays européens (France, Italie, Autriche, Espagne...) appliquent déjà le modèle du consentement présumé, et enregistrent en moyenne un pourcentage de dons plus élevé que la Suisse. Mais comme le souligne le site Swissinfo, l'élaboration d'une ordonnance de mise en œuvre pourrait prendre des années. Le temps de créer un registre national et de lancer des campagnes d'information.