Simon Gautier : retour sur les circonstances de la mort du randonneur français

L'opération a été longue et délicate. Le corps de Simon Gautier est sanglé sur une civière. La falaise est si abrupte que les secouristes doivent progresser en rappel, mètres après mètres. Après avoir passé la nuit à veiller sur le corps, les secours ont attendu la matinée du lundi 19 août pour pouvoir le descendre jusqu'à la mer.En fin de matinée un bateau a emmené la dépouille dans un village voisin.

Probablement mort peu de temps après son coup de fil

Les sauveteurs ont identifié l'endroit très escarpé dans lequel le corps sans vie du randonneur a été retrouvé. "À un moment donné, une de nos équipes a remarqué des effets perso qui se voyaient de loin des secouristes se sont approchés et ont compris qu'il s'agissait du sac et des affaires de Simon Gautier. Son corps était juste en deesous", détaille Girolamo Garasso. Simon Gautier ne marchait pas sur le chemin principal mais sur un petit sentier tracé par les animaux.Il est tombé de plusieurs dizaines de mètres et s'est cassé les deux jambes. L'une des fractures a sectionné l'artère et provoqué une hémorragie. Selon un premier rapport d'autopsie, le jeune homme serait mort de ses blessures, peu de temps après son coup de fil passé aux secours le vendredi 9 août.

