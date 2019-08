Le corps sans vie du Français Simon Gautier retrouvé dans le sud de l'Italie

Il avait appelé les secours neuf jours plus tôt après avoir chuté d'une falaise.

Neuf jours de recherches. Le corps sans vie de Simon Gautier, Français de 27 ans qui avait appelé à l'aide après s'être blessé en randonnée dans le sud de l'Italie, a été repéré dimanche 18 août dans la soirée. Les secours l'ont identifié, neuf jours après son appel au secours, dans un ravin à Belvedere di Ciolandre, à près de 200 km au sud de Naples. Son corps va être récupéré dans la matinée de lundi.

Plusieurs médias italiens rapportent qu'un membre des secours alpins, qui scrutait la zone avec des jumelles, a d'abord repéré le sac à dos du jeune homme, puis à proximité son corps immobile. Une équipe dépêchée sur les lieux n'a pu que constater le décès.

"C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris que le corps de Simon Gautier avait été retrouvé sans vie ce soir en Italie", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. "Je remercie les autorités italiennes qui se sont mobilisées pour le retrouver", a-t-il ajouté. Pendant plusieurs jours, les proches du jeune homme ont dénoncé le manque de moyens engagés pour tenter de le retrouver avant de se rendre sur place pour aider aux recherches.

Une enquête pour établir si le jeune homme aurait pu être sauvé

Les secours ont choisi d'attendre lundi matin et la lumière du jour pour l'évacuer. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes du décès et établir si Simon Gautier aurait pu être sauvé.

Le jeune homme, qui vivait depuis deux ans à Rome pour rédiger une thèse en histoire de l'art, était parti jeudi 8 août de Policastro Bussentino pour une randonnée en solitaire jusqu'à Naples. Le lendemain, peu après 9h00, il a appelé les secours avec son téléphone portable en expliquant être tombé d'une falaise et s'être cassé les deux jambes. Il n'a pas pu préciser où il se trouvait. "Au milieu de nulle part, sur la côte" a-t-il décrit aux secours.

Un mobilisation lente selon les proches

Les proches de Simon Gautier estiment que les secours ont mis du temps à se mobiliser. Le premier hélicoptère n'a décollé que 48 heures après l'appel à l'aide, et les équipes à terre sont longtemps restée peu nombreuses, alors que la zone de recherches, de plus de 140 km², était très escarpée.

Ce n'est qu'au bout d'une semaine, quand la commune de Policastro a diffusé des images de caméras de surveillance montrant le passage du jeune homme, que des témoins ont déclaré l'avoir aperçu, le soir du 8 août, sur une plage où il semblait se préparer à passer la nuit. Ces témoignages et des "données techniques" liées à son téléphone ont permis de resserrer les recherches autour des trois sentiers de randonnée au départ de cette plage.

Pendant la semaine, des petites équipes d'experts et des dizaines de bénévoles, bergers et habitants de la zone mais aussi une vingtaine de proches du jeune homme accourus à sa recherche, ont arpenté la région montagneuse. Ses proches assuraient garder espoir, expliquant qu'il était "très sportif et organisé" et qu'il avait des réserves de vivres et d'eau pour plusieurs jours.

La mobilisation des experts s'est renforcée peu à peu : pompiers, équipes cynophiles, secours alpins se sont joint aux recherches. Dimanche, une centaine de spécialistes était à pied d'oeuvre pour inspecter chaque recoin, assistés d'un hélicoptère et de drones.