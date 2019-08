Rentrée scolaire : un coup de pouce pour 3 millions de foyers

C'est l'affluence des grands jours dans un supermarché de région parisienne, à Vélizy-Villacoubaly (Yvelines). Parents et enfants sont venus acheter les fournitures scolaires nécessaires pour la rentrée. L'allocation de rentrée scolaire est versée mardi 20 août. Une aide précieuse pour beaucoup de parents. "Je touche 600 euros pour trois enfants", explique un père de famille qui arpente les rayons.

Une allocation versée en fonction des revenus du foyer et de l'âge de l'enfant

Cette allocation est versée en fonction des revenus du foyer ainsi que du nombre d'enfants à charge. Elle varie alors selon l'âge de l'enfant : jusqu'à 368,84€ pour un enfant à l'école, 389,19€ au collège et un peu plus de 400 euros au lycée. Dans une papeterie de Marseille (Bouches-du-Rhône), le versement de l'aide marque un pic d'activité. "Il y a quand même une attente des parents, puisque les fournitures scolaires sont coûteuses. On ne peut pas forcément se permettre de dépenser 300 € comme ça", analyse Coralie Lorenzi, responsable papeterie Gibert Joseph.

