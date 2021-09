DIRECT. Suivez le discours sur l'état de l'Union européenne de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EUROPE

: "L'époque du coronavirus n'est pas terminée. Notre société va encore souffrir avec cette pandémie. L'année à venir sera encore un test pour les tempéraments et les caractères. C'est dans ce moment d'épreuve que l'âme se réveille."

: "Cela fait des siècles que nous n'avons pas connu une telle crise sanitaire et nous avons choisi de l'affronter ensemble pour que chaque pays ait accès aux vaccins."

Pas de cours pour les élèves du Gard aujourd'hui. Les établissements scolaires du Gard resteront fermés, après les trombes d'eau qui sont tombés hier sur le département. Les recherches ont repris ce matin pour tenter de retrouver une personne portée disparue près de Nîmes.



Ce matin, quatre départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages, aux crues et pour des risques d'inondations : le Gard donc, mais aussi l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche. L'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et l'Aveyron ne sont plus concernés.





L'ultimatum a expiré. Deux mois après son annonce par Emmanuel Macron, l'obligation vaccinale s'applique à tous les professionnels de santé à partir d'aujourd'hui.



Après le match nul (0-0) des Lillois face à Wolfsburg hier soir, place au PSG. Les Parisiens s'en vont affronter les Belges de Bruges à 21 heures pour leur entrée en lice en Ligue des champions.