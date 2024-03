"Deux visions de l'Europe s'affrontent", indique Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et communication à l'Université Paris 2 Assas

Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 Assas et co-auteur de "Mon voyage au cœur de la Ve République", est invité du 19/20 info.

Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et communication à l'Université Paris 2 Assas et co-auteur de Mon voyage au cœur de la Ve République, s'est exprimé sur de nombreux sujets, dont le Rassemblement national. "Deux visions de l'Europe s'affrontent", estime le professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2 Assas, faisant référence au clan de la majorité présidentielle et du Rassemblement national. Samedi 9 mars, Valérie Hayer, tête de liste de Renaissance, a tenu son premier meeting à Lille (Nord).

"Marine Le Pen a tenu compte de son plafond de verre qu'elle s'était mise à elle-même"

"Marine Le Pen a tenu compte de ce plafond de verre qu'elle s'était mise à elle-mise, notamment sur la sortie de l'euro et le retour au franc", exprime-t-il. Avant d'ajouter que cette ambiguïté était déjà plus ou moins présente lors de la campagne présidentielle de 2017.