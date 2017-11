Des milliers de Polonais manifestent contre les réformes de la justice

Des milliers de Polonais ont manifesté, vendredi 24 novembre, dans une centaine de villes, contre les réformes du système judiciaire promues par les conservateurs nationalistes au pouvoir. Selon les manifestants, ces réformes risquent de miner l'Etat de droit en Pologne.

A Varsovie, quelques milliers de manifestants se sont réunis devant le Palais présidentiel avec le mot d'ordre "Tribunaux libre, élections libres, la Pologne libre". "Ces lois nous déplacent, d'un Etat démocratique vers une dictature où le pouvoir sera concentré à un seul endroit et où il n'y aura plus de séparation des pouvoirs", a déclaré Michal Wawrykiewicz, un des organisateurs de la manifestation.

mettent définitivement fin au régime démocratique de l'Etat polonais. Michal Wawrykiewicz à l'AFP

Des amendements à l'étude

Le Parlement débat à nouveau à partir de cette semaine des projets de loi sur la Cour suprême et sur le Conseil national de la magistrature, projets qui avaient provoqué en juillet des manifestations géantes dans tout le pays et des protestations de la Commission européenne. Les deux projets avaient finalement été bloqués par le président Andrzej Duda, qui y a opposé son veto en juillet. Le président a entériné cependant une troisième loi sur le régime général des tribunaux.

Cette semaine, les deux projets de loi ont été renvoyés en commission où des amendements proposés par le président en accord avec le leader du parti Droit et Justice (PiS) Jaroslaw Kaczynski doivent être prochainement discutés. Ces amendements restent pour l'instant secrets. Le PiS, majoritaire à la chambre basse et au sénat, défend ses réformes, indispensables à ses yeux pour rationaliser le système judiciaire et combattre la corruption de la "caste" des juges.