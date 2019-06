Green Blood Project : une enquête mondiale révèle les crimes de l'industrie minière contre l'environnement

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le Green Blood Project ("sang vert") : c’est le nom de la nouvelle enquête collaborative internationale lancée par le collectif Forbidden Stories qui poursuit les enquêtes de journalistes menacés ou assassinés. Après l’assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, qui dénonçait la corruption dans cet Etat de l’Union européenne, ce sont les crimes environnementaux de l’industrie minière qui sont au cœur de cette nouvelle investigation internationale.

Une enquête collaborative sur trois continents

Huit mois d’enquête, 40 journalistes, 15 médias (dont Radio France, France Télévisions et Le Monde pour la France) dans 10 pays différents : l’enquête collaborative de Forbidden Stories est publiée cette semaine du 17 juin 2019 dans 30 organes de presse du monde entier.

Elle vous entraîne sur trois continents : l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. En Tanzanie, où le journaliste Jabir Idrissa dénonce les agissements autour d’une mine d’or. Au Guatemala, où l’industrie du nickel provoque la colère des populations locales et où les autorités tentent de bâillonner le journaliste Carlos Choc. Et en Inde où des journalistes comme Sandhya Ravishankar dévoilent au péril de leur vie les agissements de véritables "mafias du sable".

Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), au moins 13 journalistes ont été tués depuis 2009 pour avoir enquêté sur des scandales environnementaux. Le total pourrait même atteindre 29 cas. Le CPJ enquête toujours sur 16 autres décès suspects.