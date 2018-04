Assassinat d'une journaliste à Malte : l'entourage du premier ministre soupçonné

Six mois après la mort de Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption à Malte, une enquête menée par France 2 et 17 autres médias révèlent que la piste du crime politique semble se confirmer. Sur place, le journaliste François Beaudonnet fait le point sur l'atmosphère qui règne sur l'île après ces révélations. Il explique : "Cet énorme scandale implique le directeur de cabinet de Joseph Muscat, premier ministre maltais, mais également un ministre influent, Chris Cardona, ministre de l'Économie. Selon les révélations de France 2, notamment, il a rencontré l'un des meurtriers présumés de la journaliste. Cela ne signifie pas qu'il a commandité l'assassinat, mais on a le sentiment que l'étau se resserre autour des proches du premier ministre maltais."

Quelles conséquences ?

L'entourage du premier ministre est au cœur du scandale. Le journaliste poursuit : "Il est difficile de savoir ce qu'il va se passer ici. Joseph Muscat est très populaire sur l'île, il a été réélu haut la main l'an dernier après le scandale des Panama Papers. Les heures qui arrivent seront pour lui un moment décisif."

