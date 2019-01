Danemark : 6 morts et 16 blessés dans un accident de train

Six personnes sont mortes mercredi 2 janvier dans un accident de train au Danemark. On dénombre également 16 blessés. L'avant du train a été détruit par la violence du choc. À l'intérieur, ce n'est qu'un enchevêtrement de tôle et de câbles. "Peu après le départ on a entendu un grand bruit puis les fenêtres ont exposé dans le wagon où on était assis. On s'est jeté au sol et ensuite le train s'est arrêté", raconte une rescapée.

Des morceaux de toit emportés par le vent

Il était 7h30 ce matin, lorsque le train qui transportait 131 passagers à destination de Copenhague arrive sur un pont, entre deux îles, et percute de plein fouet un objet. Selon la police locale, le train aurait percuté un objet tombé du train de marchandises qui venait en sens inverse. Une enquête est en cours et les conducteurs des trains sont actuellement entendus par la police.

