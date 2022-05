"Communauté politique européenne" : "Une proposition qui va dans le bonne direction", se réjouit Laurent Berger

"La question d'une communauté européenne plus grande est quelque chose d'important", a expliqué mardi 10 mai sur France Inter, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Cette idée avancée lundi par Emmanuel Macron dans son discours donné à Strasbourg de la création d'une "communauté politique européenne" pour accueillir notamment l'Ukraine "répond à l'urgence du moment", selon Laurent Berger, qui préside la Confédération européenne des syndicats.

"La Confédération européenne des syndicats, c'est au-delà des pays membres de l'Union européenne, cela concerne aussi nos camarades ukrainiens", estime-t-il. Il s'agit donc là, selon lui, d'une proposition "qui va dans la bonne direction".

"C'est la concrétisation qui ne va pas être simple L'Europe est un long processus et, en même temps, c'est notre horizon et notre solution. Aussi, c'est bien de réviser la façon dont cela fonctionne." Laurent Berger à France Inter

Lundi à Strasbourg, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a abordé la question du vote à l'unanimité sur les décisions dans certains domaines, source fréquente de blocage. "J'ai toujours soutenu que le vote à l'unanimité dans certains domaines clés n'avait plus de sens si nous voulons aller plus vite", a-t-elle déclaré. C'est une réflexion qui va aussi dans le bon sens, selon Laurent Berger : "Cela fait longtemps que la Confédération européenne des syndicats milite contre la règle de l'unanimité qui permet beaucoup de blocages et de ne pas avancer assez vite", indique-t-il.