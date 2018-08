Consultation : vers la fin du changement d'heure ?

Et s'il n'y avait bientôt plus besoin de mettre les pendules à l'heure ? Quelque 510 millions d'Européens sont appelés à trancher sur l'abolition du changement d'heure. Avancer ou reculer sa montre d'une heure est un rituel qui remonte à 1976, mais il ne fait toujours pas l'unanimité. Impactant pour la santé, plus vraiment source d'économie d'énergie, moins d'1% de gain réalisé dans certains pays, les détracteurs du changement d'heure ont de nombreux arguments à leur actif.

L'accord nécessaire des 28 États membres

Les commerçants, quant à eux, ne sont pas tous favorables à la mesure. L'heure d'été, où les gens profitent davantage des terrasses par exemple, pourrait avoir un impact sur les affaires. L'abandon du changement d'heure a été largement adopté par les eurodéputés au moins de février 2018 qui ont décidé d'organiser une consultation. Avant de trancher définitivement, la commission européenne devra obtenir l'accord des 28 États membres.

