Saint-Jacques-de-Compostelle : deux retraitées se lancent le défi de marcher 1 000 kilomètres

Le défi est de taille. Françoise Vidal et Danièle Simon sont belles-sœurs. Elles ont décidé de se lancer le défi de marcher 1 000 kilomètres jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Elles en sont à trois semaines et ont effectué la moitié du trajet. "On a d’abord toutes nos douleurs, l’adaptation du sac, à la marche. Et maintenant, au bout d’une vingtaine de jours, je commence à être plus sereine, en osmose avec la nature qui nous entoure", explique Danièle Simon.

"On ne va pas lâcher"



Avec ce projet en tête depuis longtemps, elles n’ont pas réfléchi longtemps lorsqu'elles ont atteint l'âge de la retraite. "Je ne sais pas si on recherche vraiment quelque chose. En fin de compte, le chemin vous appelle. Le matin on se lève sans difficulté, on prépare notre barda, on se lance sur la route et c’est parti. C’est une forme de liberté", détaille Françoise Vidal. Plus que des croyances, c’est davantage un défi, et le plaisir de faire des rencontres. "On tiendra jusqu’au bout, on ne va pas lâcher", avancent-elles fièrement.