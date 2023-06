Communauté politique européenne : un second sommet très symbolique en Moldavie

Emmanuel Macron est attendu en Moldavie, pour le second sommet de la Communauté politique européenne, jeudi 1er juin.

L'idée du sommet de la Communauté politique européenne (CEP), qui s'ouvre jeudi 1er juin, est d'arrimer des pays comme la Moldavie, pays hôte, qui sont candidats à l'Union européenne, afin d'éviter qu'ils échappent à de grandes puissances comme la Russie ou la Chine. L'idée est de créer des partenariats avec eux sur l'énergie, les transports et la sécurité. Mais cela va au-delà : dans cette CEP, il y a aussi des pays comme le Royaume-Uni, la Suisse ou la Norvège, qui ne font pas partie de l'Union européenne. Au total, 47 nations sont représentées.

Echanges informels

La photo de famille aura une dimension symbolique très forte : toute l'Europe est là, à seulement une trentaine de kilomètres de l'Ukraine, sauf la Russie et la Biélorussie. C'est donc un message d'unité très clair envoyé directement à Vladimir Poutine. Et puis la CPE est aussi l'occasion de créer des échanges informels pour tenter de régler certains problèmes. Emmanuel Macron et Olaf Scholz devraient ainsi s'entretenir avec la présidente kosovare et le président serbe pour tenter de faire baisser la tension au Kosovo, où des violences ont éclaté le week-end dernier, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto.