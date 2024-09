Commission européenne : pourquoi la nomination des commissaires est un enjeu important

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé mardi 17 septembre, au Parlement européen à Strasbourg, la composition de son prochain Collège de commissaires. Ce n’est qu’une première étape, les eurodéputés examineront ensuite ses candidatures en octobre, avec droit de veto. Mais à ce stade, la liste des Commissaires candidats est bouclée, avec les attributions de chacun.

Les commissaires font partie de la Commission européenne, l'exécutif de l'Union européenne, en quelque sorte le gouvernement de l'Europe. Le commissaire est un peu comme un ministre : il a un portefeuille, une administration. Par exemple, le commissaire à l'Agriculture s'occupe de tout ce qui a trait à l'agriculture dans l'Union. Il y a 27 commissaires qui ont chacun leur domaine. Ils travaillent à Bruxelles où siège la Commission. Ils se réunissent toutes les semaines. Ils sont nommés pour cinq ans.

Leur action a des conséquences très concrètes. L'actuelle commissaire à la concurrence - qui va bientôt laisser sa place - la Danoise Margrethe Vestager, a poursuivi sans relâche les géants américains des technologies qui tentent en permanence d'échapper aux impôts. Avec son travail, elle a réussi à faire condamner Apple, mi-septembre, à payer 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande. Pour arriver à ses fins, la commissaire a bataillé pendant huit ans avec le géant de l'informatique.

"Un rôle important pour les pays membres et les partis politiques"

Le rôle des commissaires est aussi important pour les différents pays qui composent l'Union européenne. Chaque pays tente d'obtenir des postes de commissaires dans des domaines importants avec, en plus, des places de vice-président de la commission. La France a ainsi proposé Stéphane Séjourné pour le portefeuille de la "stratégie industrielle", un sujet très sensible pour les tentatives de réindustrialisations de la France et de l'Europe face à la Chine et aux États-Unis. Cela concerne notamment le domaine de la transition écologique et de l'automobile avec l'offre de voitures et leur prix : des sujets très concrets pour les consommateurs.

Le rôle des commissaires européens est enfin important pour les partis politiques. Aujourd'hui encore, c'est la droite européenne qui domine le Parlement européen avec une vision libérale de l'économie. Mais les élections européennes de juin dernier ont vu une poussée de l'extrême droite et des partis eurosceptiques. L'Italie, dirigée par l'extrême droite, a obtenu qu'un de ses ministres obtienne un poste de "vice-président de la Commission européenne" et il aura la responsabilité des "politiques de cohésions régionales de l'Union". Cette "politique de cohésion" a pour but de combler les écarts de développement entre les régions le plus riches et les plus pauvres d’Europe. L'Europe verse des sommes colossales : 335 milliards d'euros sur six ans, c'est presque un tiers du budget de l'Union. Le commissaire qui possède ce portefeuille a un pouvoir énorme.