Commission européenne : les 28 échouent à trouver un successeur à Jean-Claude Juncker

Les pays membres devaient nommer le prochain président de la Commission, jeudi.

Un nouveau sommet européen a été convoqué le 30 juin. Jeudi 20 juin, les tractations ont échoué entre les dirigeants des 28 à se mettre d'accord sur le nom d'un candidat à la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. "Il n'y a eu de majorité sur aucun candidat", a déclaré le président du Conseil européen Donald Tusk, après plusieurs heures de discussions entre chefs d'Etat et de gouvernement lors d'un sommet à Bruxelles.

Des désaccords sur la nomination de Manfred Weber

Les pays membres devaient se décider sur les nominations aux plus hauts postes de l'Union. Mais des désaccords ont empêché de placer le conservateur allemand Manfred Weber au poste de président de la Commission, le poste jugé le plus important. Le candidat du Parti populaire européen (PPE), dont Paris, Madrid et quelques autres ne veulent pas, a été informé que les députés européens socialistes et libéraux ne le soutiendraient pas, le privant de la majorité requise pour être élu.