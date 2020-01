Circulation : comment lutter contre les embouteillages en ville ?

Comment lutter contre les bouchons en ville, de plus en plus chronophages pour les automobilistes français ? Les péages à l'entrée des villes fonctionnent-ils ? "Des péages, il y en a aujourd'hui à Londres, à Milan et à Stockholm. À Londres, il est en place depuis 2003. 600 caméras surveillent les plaques d'immatriculation. Pour circuler dans l'hypercentre, il faut débourser 14 €. Pourtant, installer un péage est une décision difficile pour les municipalités. Ce n'est pas très populaire, parce que ça favorise ceux qui ont les moyens, mais ça marche. À Londres, le trafic a été réduit de 15% depuis 2005", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures.

Le principe du péage positif

D'autres solutions moins radicales existent, cependant. "À Rotterdam, aux heures de pointe, la ville a instauré le péage positif. Le principe, payer l'automobiliste quand il accepte de laisser sa voiture au garage. Ce programme, on y adhère pour un an. Un petit boitier permet de géolocaliser la voiture. Si elle n'est pas repérée dans la zone rouge aux heures de pointe, l'automobiliste touche 3 €, ce qui peut monter jusqu'à 120 € par mois. Résultat, le trafic a diminué de 10% et au bout d'un an, 85% des automobilistes ont gardé leurs bonnes habitudes", poursuit la journaliste.

