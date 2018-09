Bruxelles pourrait mettre fin au changement d'heure

Va-t-on désormais ne plus changer d'heure en hiver et en été ? Bruxelles a lancé un vote en ligne afin que les citoyens de l'UE puissent donner leur avis, et il apparait qu'une majorité des votants souhaitent ne plus avoir à régler leurs montres deux fois par an. En France, la mesure en place depuis 1976 pourrait ainsi disparaître. En plein choc pétrolier, la mesure était censée engendrer des économies d'énergies, mais son efficacité n'a jamais vraiment été prouvée.

L'heure d'été permet une journée allongée

Au final, 84% des citoyens votants préféreraient garder l'heure d'été. "Clairement sur les enfants ça les dérègle. Il y a un temps d'adaptation", justifie un père de famille. "Bannir l'heure d'hiver est de mon point de vue une très bonne chose dans la mesure où la journée est allongée, il y a plus de lumière, plus de soleil", explique le professeur Yvan Touitou, chronobiologiste et membre de l'Académie de médecine.