Élections en Italie : le retour de Silvio Berlusconi

Chiara est une des deux gondolières de Venise parmi les 400 qui exercent. Dimanche, elle ira voter en chantant. Pour elle, priorité à gauche. "Ce sont mes valeurs : la coopération, la solidarité, l'intégration. Une société moderne", défend-elle. Chiara rame donc pour le parti démocrate de Matteo Renzi, pour l'instant en difficulté.

Le retour de Berlusconi sur le devant de la scène

Le chef du gouvernement sortant a entamé le redressement économique de l'Italie. Mais pour la droite, il est trop mou, notamment avec l'immigration. Et qui revient ? Silvio Berlusconi et sa droite républicaine. Il n'hésite plus à faire alliance avec l'extrême droite. Il propose aux Italiens une nouvelle recette économique : un impôt uniforme sur le revenu qui convainc de nombreux Italiens. Cela sera-t-il suffisant pour battre le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, en tête des sondages ? Réponse dimanche prochain, lors des élections.

