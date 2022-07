brut

“Maintenant on y est. On a répété pour le show. On est prêts, on est chez nous, on est à Liège. On doit faire la meilleure prestation que le monde ait jamais vue de leur vie.”

“C’était important pour moi de faire ma première grosse scène en Belgique”

Après sa victoire dans “Nouvelle École”, Fresh est de retour au Festival des Ardentes, qui se déroule en Belgique du 7 au 10 juillet. C’est la première fois que le jeune rappeur monte sur scène depuis la série diffusée sur Netflix.

Ce concert, c’est un peu un retour aux sources pour l’artiste. Originaire de Liège, le Festival des Ardentes est le moyen pour Fresh de rencontrer ses fans.

“C'était important pour moi de faire ma première grosse scène en Belgique, à Liège en plus, chez moi. Ils doivent comprendre pourquoi nous, on vient de la Cité ardente. Il faut vraiment qu'on représente. OK, les gars?”

Face à sa première scène, le jeune homme se dit très "excité" de se produire “à domicile”. “Je suis excité comme un ouf. On est chez moi, à domicile. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez vous.”