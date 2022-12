Saint-Nicolas : le spéculoos, élément incontournable du patrimoine belge

Du sucre, un peu de cannelle, quelques épices, voilà à peu près la bonne recette des spéculoos. C'est une tradition chez nos voisins belges, lors de la fête de la Saint-Nicolas, patron des enfants. Certains chefs la marient même aujourd'hui à leur cuisine.

Ils l'attendent chaque année avec impatience. Début décembre en Belgique, Saint-Nicolas fait le tour des maisons et des écoles, avec son lot de cadeaux, et toujours des spéculoos. Dans le royaume, c'est un rite immuable. À l'approche du 6 décembre, la folie du spéculoos s'empare du pays, et dans les boutiques de la capitale, la foule ne désemplit pas. "Ils ont un goût typique, et pas trop sucré non plus", décrit un client.

Vieux de 500 ans

Pour percer le secret de ce savoir-faire, direction l'atelier. Le spéculoos, c'est du beurre, du sucre brun et de la farine. Mais ce qui donne au biscuit un goût si particulier, ce sont les épices, dont les proportions resteront confidentielles. Alexandre Helson fait partie de la septième génération à diriger Maison Dandoy, quasi bicentenaire. 100 tonnes de spéculoos y sont produites chaque année. Un tiers du chiffre d'affaires est réalisé autour du mois de décembre. Vieux de 500 ans, le spéculoos est devenu un élément incontournable du patrimoine belge, et il n'a pas fini de se réinventer.