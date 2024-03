Pénurie de médecins : la Belgique au secours des patients

Face à la pénurie de médecins, de nombreux nordistes ont fait le choix de passer la frontière pour se faire soigner en Belgique, où les délais de prises de rendez-vous sont souvent bien plus courts.

Faire davantage de kilomètres pour consulter un médecin est une frontière que beaucoup de nordistes sont prêts à franchir. Et pour cause : en Belgique, les prises de rendez-vous médicaux battent des records de vitesse. "En France, il faut compter dans les six mois, voire plus", souligne Maud Lemaire, habitante de Wervicq (Nord), contre "un mois, un mois et demi", dans le pays frontalier. En moyenne, le temps d'attente pour une consultation y est divisé par deux

La Belgique : eldorado médical ?

En moyenne, 20% des patients qui consultent dans le centre médical de Comines (Belgique) sont Français. Pas de frontière non plus pour la prise en charge. Grâce à des accords passés par la France, la carte Vitale est compatible en Belgique. Pour les consultations de dermatologie et d'ophtalmologie, très en tension, ce sont plus de 10 000 patients qui font le déplacement en Belgique chaque année.