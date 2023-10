Direct Attentat à Bruxelles : deux ressortissants suédois tués, le suspect n'a "pas encore été arrêté"

Le suspect de l'attentat de Bruxelles est toujours en fuite, a précisé le Premier ministre belge, lors d’une conférence de presse organisée tôt mardi 17 octobre. Alexander De Croo a aussi rapporté que l'individu qui a tué deux ressortissants suédois, lundi soir, était "d'origine tunisienne" et qu'il "séjournait illégalement" en Belgique. Un conseil de national de sécurité va se tenir à 15 heures. En France, le ministre de l'Intérieur a donné pour instruction que soient renforcés les contrôles à la frontière avec la Belgique. Suivez notre direct.

Alexander De Croo demande aux Bruxellois "de faire preuve d'une vigilance maximale". Le niveau 4 de la menace terroriste, le plus élevé, reste en vigueur dans la région bruxelloise. La présence policière est ainsi accrue dans les rues de la capitale, avec une protection supplémentaire dans certains lieux sensibles, notamment ceux fréquentés par la communauté suédoise vivant dans le pays. Le niveau 3 s'applique dans le reste du pays

Un match de foot arrête, le stade évacué. Les 35 000 spectateurs de Belgique-Suède, match qualificatif pour l'Euro 2024, sont sortis du stade du Roi-Beaudouin peu avant minuit, lundi soir, après y avoir été confinés deux heures et demie à la suite de l'attentat. Les supporteurs suédois ont été les derniers à sortir du stade.

Une vidéo de revendication non authentifiée. Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias belges, le tireur en veste fluo orange circulait à scooter et s'est enfui après avoir fait usage d'un fusil automatique. Une vidéo de revendication du double meurtre, dans laquelle un homme est vêtu d'une même veste fluo orange et s'exprime en arabe, circule également, sans pour autant être authentifiée. Cet homme assure appartenir au groupe terroriste Etat islamique et revendique avoir tué "trois Suédois".

"L'Europe est bousculée", réagit Emmanuel Macron. Alors que la France vient elle-même d'être frappée sur son sol par un attentat terroriste, avec l'assassinat d'un enseignant à Arras (Pas-de-Calais) vendredi, le président français a réagi depuis l'Albanie, où il est en déplacement officiel. "Bruxelles est frappée à nouveau par une attaque terroriste". "Nous pensons aux victimes de ce lâche attentat, ainsi qu’à nos amis belges et suédois dont nous partageons le choc", a-t-il ajouté sur X (ex-Twitter).