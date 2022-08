Bruxelles : une camionnette "fonce" sur une terrasse et fait six blessés légers

Le conducteur est toujours recherché. La police locale ne s'est pas prononcée, à ce stade, sur le caractère délibéré ou non de la collision.

Une camionnette a "foncé" sur la terrasse d'un café dans le centre de Bruxelles, vendredi 26 août, faisant six blessés légers avant de prendre la fuite, a annoncé la police locale.

"Un peu avant 13 heures, une camionnette a foncé sur une terrasse rue Saint-Michel", dans le centre historique de la ville, très fréquenté, "et le conducteur a pris la fuite à bord de son véhicule" après la collision, a indiqué une porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale. "Une camionnette est rentrée par la rue Saint-Michel, a fait demi-tour dans cette même rue et a foncé vers la terrasse d’un établissement", a de son côté expliqué à la presse Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles. Il y avait "un mélange de touristes, d’employés de la ville, d’habitants et de Belges fréquentant la capitale", a-t-il détaillé.

"Les services de secours étaient très vite sur les lieux, il y a eu six blessés légers qui ont été soignés sur place", tandis que la camionnette a été retrouvée peu après, a ajouté la porte-parole de la police. Le conducteur est lui toujours recherché. La police ne s'est pas prononcée, à ce stade, sur le caractère délibéré ou non de la collision et les éventuelles motivations du conducteur.