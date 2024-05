Belgique : le royaume de la simplification de la vie administrative ?

À quelques jours des élections européennes, immersion dans le royaume de Belgique, connu pour son goût pour la simplification administrative. La Belgique rend accessibles toutes les démarches en un rien de temps.

Ce sont les champions européens de la simplification administrative. En Belgique, il est possible de refaire ses papiers d’identité en un temps record tout comme obtenir des médicaments sans carte vitale. En Belgique, la carte d’identité peut servir de dossier médical grâce à une puce intégrée. Radios, rapports de consultation, prise de sang… le médecin peut lire tout l’historique du dossier du patient. Les ordonnances sur papier ont disparu. Le pharmacien voit facilement si le patient est à court de médicaments ou de prescription.

Création d’un portefeuille digital

En Belgique, il n’y a plus non plus besoin de justificatif de domicile pour ouvrir un compte bancaire ou pour prendre un abonnement téléphonique. En revanche, l’inspecteur de quartier vérifie l’adresse de résidence lors d’une visite improvisée. Une fois l’adresse confirmée, elle est mise à jour sur la carte d’identité électronique. "Moi, je trouve qu’en Belgique, c’est mille fois plus simple ! Ça a tellement facilité les démarches pour tout le reste…", se réjouit Leïla Roubertou, française résidente en Belgique. Le pays vient même de lancer un portefeuille digital. Carte grise, livret de famille… tout est sur le téléphone.