Belgique : le royaume de la pâte à tartiner

Les Belges ont été les premiers à introduire de chocolat en Europe et font partie des plus gros consommateurs dans le monde. Parmi les incontournables du chocolat belge, la pâte à tartiner.

Au royaume du chocolat, Pâques est la fête à ne pas rater. Mais au milieu des œufs, un produit se retrouve de plus en plus dans les vitrines belges : la pâte à tartiner. À Bruxelles, un café lui est même entièrement dédié. Neuf créations maisons sont proposées et il y en a pour tous les goûts. La spécialité du café est d’intégrer la pâte à tartiner directement dans les boissons chaudes, avec un peu de café et un nuage de lait. Deux Nantaises, de passage à Bruxelles, se sont laissé tenter et sont agréablement surprises. "Je m’attendais à un truc beaucoup plus lourd et en fait, c’est gourmand mais léger", commente l’une d’elles.



La noisette comme principal ingrédient

Depuis plusieurs années, la pâte à tartiner est devenue un produit noble. En Belgique, tous les grands chocolatiers s’y sont mis comme Pierre Marcolini, chef pâtissier-chocolatier. Pour sa recette, le principal ingrédient n’est pas le chocolat mais la noisette avec plus de 55% de noisettes. Louis Delfosse a lui fondé Chocolow, une pâte à tartiner composée de légumes.