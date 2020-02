Belgique : un pays sans gouvernement depuis un an

En apparence, la Belgique fonctionne normalement. Pourtant, depuis un an et deux mois, le pays n'a plus de gouvernement, dans une certaine indifférence. "Je ne pense pas que ça nuise beaucoup au quotidien, mais ça ne peut pas continuer comme ça", estime un homme interrogé. "Ça ne change rien à ma vie de tous les jours de ne pas avoir de gouvernement", réagit encore une femme. De nouvelles élections au mois de mai dernier ont encore un peu plus divisé le pays avec une progression de la gauche et des écologistes chez les francophones et une percée de la droite indépendantiste en Flandre. Depuis, il est impossible de créer une coalition.

Une Première ministre belge gère les affaires courantes

"À la fois, nous ne pouvons pas prendre de nouvelles initiatives, mais nous devons, et c'est normal, nous occuper de la gestion du pays", explique indique Sophie Wilmès, Première ministre belge en affaires courantes. Depuis neuf mois, le roi nomme des informateurs qui sont supposés déminer le terrain politique et pousser les partis à trouver un programme commun pour gouverner ensemble, en vain.

