Avec Andrzej Duda et Rafal Trzaskowski, deux visions de la Pologne s'affrontent au deuxième tour de la présidentielle

Le président conservateur et nationaliste Andrzej Duda affonte le maire de Varsovie libéral et pro européen, Rafal Trzaskowski, dans un scrutin très indécis.

C’est une Pologne très divisée qui vote dimanche pour se choisir un président : soit le sortant Andrzej Duda est réélu président pour cinq ans, soit son adversaire Rafal Trzaskowski l’emporte. Et tout annonce un résultat extrêmement serré d'ici à la fermeture des bureaux de vote, à 21 heures.

C’est dans les grandes villes comme Varsovie, dont il est le maire, que Rafal Trzaskowski compte le plus de soutiens, dans cette population citadine plus jeune, plus ouverte, plus européenne. Parmi ces électeurs, beaucoup osent la comparaison avec Kennedy pour son éloquence et son visage séduisant. D’autres évoquent Mitterrand pour sa grande culture. Tous fondent sur lui beaucoup d’espoir pour ramener la Pologne dans la famille européenne et le respect de ses valeurs, l’Etat de droit, le bon fonctionnement de la justice, le respect de la dignité humaine.

Duda sans réserves de voix

Les personnes LGBT ont été pendant cette campagne la cible systématique du président sortant Andrzej Duda qui les décrit comme une menace au modèle familial traditionnel. L’un des proches du président a résumé et caricaturé la campagne de leur adversaire : Rafal Trzaskowski est le candidat du drapeau bleu étoilé de l’Europe et du drapeau arc-en-ciel (sous-entendu : des LGBT), il n’est pas le candidat du drapeau blanc et rouge de la Pologne.

C'est avec ce discours nationaliste, populiste et conservateur que Duda a séduit il y a 15 jours dès le premier tour 43,5% des électeurs. Il est donc, sur le papier, en ballotage favorable. Il devance de 13 points Rafal Trzaskowski, avec 2,5 millions de voix supplémentaires. Il a fait quasiment le plein, autour des 40% habituels que réalise le parti conservateur au pouvoir, le PiS, (Droit et Justice) qui soutient Andrzej Duda.

Il y a cinq ans, c'est Duda qui représentait un visage jeune, neuf et indépendant. Des qualités qui sont aujourd’hui à mettre au crédit de son adversaire, candidat inattendu de cette élection, apparu après l’annonce du report de cette présidentielle qui devait avoir lieu le 10 mai, reportée à cause de l’épidémie de coronavirus. En à peine quelques semaines, l’opposition s’est trouvée un visage. Et Duda qui était auparavant donné gagnant dès le premier tour n’a fait que dégringoler… Il est donc en avance mais il n’a pas la dynamique de son côté. Et Trzaskowski peut compter sur davantage de reports de voix des électeurs d’autres partis d’opposition.

La participation, clé du scrutin

Dans cette élection au coude-à-coude, le niveau de participation est déterminant. Depuis la chute du communisme il y a trente ans, la Pologne n’avait jamais connu un tel taux de participation au premier tour d’un scrutin, quel qu’il soit : 65%. L’électorat conservateur de Duda a senti le danger et ceux qui veulent tourner la page (parmi eux, beaucoup d’abstentionnistes et des jeunes) ont cette fois-ci fait entendre leurs voix.

Le contexte, cette épidémie de coronavirus, a indéniablement un peu plus joué en défaveur de Duda, avec une crainte de se rendre aux urnes chez les plus de 60 ans, le cœur de cible de son électorat. Vont-ils, deux semaines plus tard et vu qu’on annonce un résultat très serré, se mobiliser davantage ? Ce qui est certain, c’est que globalement, l’électorat de Duda forme un bloc compact et déterminé. Là où celui de Trzaskowski est plus épars, plus composite, moins fidèle d’une certaine façon. La grande question est donc : est-ce qu’en quinze jours, ceux qui s’étaient portés sur des petits candidats d’opposition ont été suffisamment convaincus par le maire de Varsovie pour lui donner ce fort élan dont il a besoin pour espérer l’emporter ?