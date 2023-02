Autriche : une course de patins à glace géante sur un lac glacé

Une course traditionnelle de patin à glace, qui avait lieu chaque année au Pays-Bas, a été contrainte de se délocaliser en Autriche à cause du réchauffement climatique.

Le Weissensee (Autriche), textuellement le lac Blanc, porte bien son nom en hiver. C’est aujourd’hui la plus belle piste de glace naturelle qui existe en Europe. Début février, une immense course de patinage de vitesse se déroule pendant une semaine. "Le paysage est superbe, la glace aussi. Ce sont mes jambes qui ne suivent pas", dit un coureur. Les champions s’affrontent pendant des heures. L’ambiance rappelle celle du Tour de France. Le parcours total fait 200 km et débute en pleine nuit.

29 cm de glace

À l’origine, la course mythique se tenait aux Pays-Bas mais avec le réchauffement climatique, les canaux ne gèlent plus en Hollande. La compétition a dû être délocalisée. Il faut 20 cm d’épaisseur de glace pour patiner en toute sécurité. Les jours de gel sont tellement peu nombreux aux Pays-Bas que cela appartient à un passé révolu. Même en Autriche, les experts observent le phénomène. Norbert Jank, glaciologue, tronçonne ainsi un morceau derrière le parcours pour voir comment cela évolue. Le bloc de glace mesure 29 cm début février, beaucoup moins que lorsqu’il a commencé le métier.