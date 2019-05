Autriche : un scandale fait tomber le vice-chancelier

Le vice-chancelier autrichien et président du parti d'extrême droite, Heinz-Christian Strache, a été contraint samedi 18 mai à la démission. La raison ? Une vidéo compromettante dans laquelle il accepte de recevoir de l'argent russe et promet en échange des contrats publics à une femme assise à côté de lui qui se présente comme la nièce d'un oligarque. "J'étais ivre, nous étions dans une atmosphère intime, c'est pour ça que j'ai parlé à ce moment-là, sans réfléchir, et de façon polémique. Oui, ce que j'ai dit était très embarrassant", s'est-il justifié.

Vers de nouvelles élections ?

Une vidéo accablante filmée il y a deux ans dans une villa truffée de caméras cachées à Ibiza (Espagne). Heinz-Christian Strache suggère d'abord un financement occulte de son parti. Les journaux allemands qui ont révélé le scandale ne précisent pas qui leur a fourni la vidéo ni si la jeune femme était vraiment membre d'une riche famille russe. À Vienne, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le siège du gouvernement pour réclamer de nouvelles élections.

