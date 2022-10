Autriche : le président écologiste Alexander Van der Bellen réélu

Alexander Van der Bellen a été réélu à la présidence de l'Autriche dès le premier tour de l'élection, dimanche 9 octobre. L'écologiste de 78 ans aurait réuni plus de 54% des voix.

Alexander Van der Bellen, le président autrichien sortant, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 9 octobre. L'écologiste aurait réuni plus de 54% des voix, loin devant les six autres candidats, selon les premières projections publiées. Il faudra attendre lundi 10 octobre pour que les résultats définitifs et officiels soient connus.



Fédérateur et rassembleur

C'est donc sur la stabilité que les Autrichiens ont choisi de miser, à l'heure où l'inflation bat son plein, où l'Europe affronte la crise énergétique et où la guerre fait rage en Ukraine. Fédérateur et rassembleur, l'écologiste de 78 ans a vu les principaux partis traditionnels ne pas présenter de candidat face à lui pour faire barrage à l'extrême droite. Un pari gagnant puisque le président sortant Alexander Van der Bellen est sorti vainqueur de l'élection avant même le second tour, qui n'aura donc pas lieu.