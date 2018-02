Autriche : le parti d'extrême droite au pouvoir embarrassé par une nouvelle affaire de chants nazis

Le FPÖ est de nouveau mis en cause mardi par des allégations liant un de ses collaborateurs ministériels à un corpus de chants nazis.

Le FPÖ de nouveau dans la tourmente. Le parti d'extrême droite du vice-chancelier autrichien est mis en cause, mardi 20 février, par des allégations liant un de ses collaborateurs ministériels à un corpus de chants nazis et à la mouvance décriée des corporations nationalistes.

Selon un article de l'hebdomadaire Falter, la corporation étudiante viennoise Bruna Sudetia utilise un livre de chants comprenant un répertoire de morceaux faisant l'apologie du nazisme. Falter ajoute que l'un des responsables de Bruna Sudetia est Herwig Götschober, proche collaborateur du ministre des Transports FPÖ Norbert Hofer et en charge des réseaux sociaux au sein du ministère.

"Mettez les gaz, vieux Germains"

La découverte d'un livre au credo similaire avait fait scandale en Autriche fin janvier: Falter avait révélé que le chef de file régional du FPÖ en Basse-Autriche, Udo Landbauer, dirigeait une corporation locale diffusant un corpus de chants antisémites. Herwig Götschober a déclaré au magazine, par l'intermédiaire de son ministère, qu'il n'avait aucune connaissance du recueil litigieux et qu'il en rejetait "catégoriquement" le contenu. La corporation Bruna Sudetia a également rejeté "avec véhémence" les accusations et affirmé tout ignorer d'un tel ouvrage.

Dans cette nouvelle affaire révélée par Falter figure l'un des chants déjà incriminés en janvier qui comporte la strophe: "Mettez les gaz, vieux Germains, on peut arriver au septième million." Une allusion aux six millions de juifs assassinés sous le Troisième Reich, notamment dans les chambres à gaz.

Les partis de l'opposition libérale et de gauche ont demandé la démission du collaborateur ministériel et interpellé le chef du gouvernement autrichien, Sebastian Kurz, à propos de son allié de gouvernement: "Quand la ligne rouge est-elle franchie, M. Kurz ?"

Le livre attribué à Bruna Sudetia contient également des chansons écrites par l'Allemand Hans Baumann, compositeur pour les Jeunesses hitlériennes. D'autres textes du livre souhaitent la mort des Juifs et font référence à l'interdiction faite aux Juifs d'intégrer les corporations étudiantes autrichiennes.

Une commission pour remettre à plat l'histoire du parti

L'Autriche compte plusieurs dizaines de "Burschenschaften", des corporations d'étudiants ou d'anciens étudiants exclusivement masculines nées au 19ème siècle et aux rituels établis, comme le duel. Elles sont régulièrement accusées de colporter des idées ultranationalistes pangermanistes et comptent de nombreux membres du FPÖ (Parti de la liberté d'Autriche) en leur sein.

Plus d'un tiers des 51 députés FPÖ sont membres de ces corporations, également très représentées dans les cabinets des six ministères FPÖ. Udo Landbauer, l'élu régional mis en cause fin janvier, avait fini par démissionner au bout de dix jours de polémique. Le FPÖ, qui rejette vigoureusement toute idéologie neonazie et antisémite, avait annoncé dans la foulée la mise en place d'une commission destinée à remettre à plat l'histoire du parti, fondé par d'anciens nazis.