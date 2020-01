VIDÉO. "On perdait notre nom et on devenait un numéro": 75 ans après Auschwitz, un des derniers rescapés témoigne

Arrêté à Lyon en 1944, Robert Wajcman est déporté avec sa mère par l’avant-dernier convoi parti de Drancy. Robert n’a que 14 ans mais ment sur son âge et prétend en avoir 16. Ce qui va lui sauver la vie. Seize, c’est aussi le nombre de kilos qu’il pèse à la fin de la guerre.

Un voyage d'un mois presque sans manger

Robert Wajcman participe aux marches de la mort, est envoyé à Ravensbrück puis Theresienstadt. Après un voyage de près d’un mois sans manger ou presque, il est tout près de mourir. Il se nourrit seulement de quelques pissenlits arrachés le long des voies. Il est finalement libéré à la fin de la guerre, le 8 mai 1945. Robert Wajcman a alors 15 ans. C’est son anniversaire et il fond en larmes. Il mettra un an avant de se relever physiquement.

Aujourd’hui, à 89 ans, Robert Wajcman témoigne encore devant les élèves. Mais n’est retourné qu’une fois à Auschwitz et assure ne plus avoir la force de le faire. Pessimiste quant au "plus jamais ça", il a peu d’espoir que l’Histoire ne se répète pas. L’ancien déporté a commencé à témoigner quand les discours négationnistes ont commencé à fleurir. Il conserve toutes les lettres que des collégiens ou lycéens lui envoient. La plus marquante. L’un d’eux a écrit : "Avant de vous rencontrer, nous étions deux négationnistes dans la classe. Je ne le suis plus, mais mon camarade, lui, l’est resté."

Transmettre, à tout prix

La transmission de la mémoire de la Shoah est l’objectif de Sophie Nahum dans son livre Les Derniers, paru aux éditions Alisio. Adaptés de son site internet, ces témoignages d’une vingtaine de rescapés permettent de saisir au plus près l’histoire de chacun, sa reconstruction, sa vision du monde actuel.

Chaque ancien déporté, interrogé chez lui ou dans un endroit qui lui est cher, est appelé par son prénom. Ce qui renforce l’intimité qu’a voulu crée Sophie Nahum. La mise en scène est toujours la même : la documentariste sonne, est accueillie et offre en cadeau un gâteau au fromage. Le départ d’un goûter pas comme les autres.

Sophie Nahum se consacre à ce projet depuis trois ans. C’est en allant à Auschwitz en 2010 qu’elle s’est rendu compte que le vide qui habite l’ancien camp de concentration et d’extermination ne lui racontait rien de ce qui y avait été vécu. Avec ses courts témoignages, en tête à tête, elle veut aussi faire le relais avec la jeune génération, et notamment ses enfants. "Eux n’auront jamais la chance d’entendre le témoignage d’un rescapé."